كاميرات المراقبة سلاح النيابة في مواجهة متهم بسرقة منزل بالشروق

كتب أحمد حسني

أمرت نيابة الشروق وبدر، بسرعة التحريات فى واقعة ضبط متهم ب سرقة مبالغ مالية من داخل منزل بمنطقة الشروق، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لبيان صحة الواقعة، وكانت النيابة كانت أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكن رجال المباحث من ضبط مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل منزل فى منطقة الشروق، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وكان تلقى قسم شرطة الشروق، بلاغا من صاحب منزل باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخله، وكذلك سرقة بعض الأدوات ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بالسرقة بعد تحديده، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التسلق وكسر الشباك.