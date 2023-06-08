قنا الخضراء تحتفل باليوم العالمى للبيئة بدحر التلوث البلاستيكى.. التفاصيل

مدينة قنا المعلنة منذ سنوات مدينة صديقة للبيئة، نحتفل هذا العام بطريقة مختلفة بيوم البيئة العالمى 2023 تحت عنوان "دحر التلوث البلاستيكى من خلال أسبوع دعم الاستثمار البيئى تحت رعاية رئيس الوزراء، والذى يتضمن فعاليات مختلفة كل يوم فى محافظة من محافظات مصر، بالعمل مع المجتمع المدنى والشباب والمواطنين والقطاع الخاص، بحضور ومشاركة وزيرة البيئة.

وجاءت الاحتفالات هذا العام بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد التى أعربت عن سعادتها بالتواجد فى محافظة قنا، ونفذت عدد من الزيارات لمصانع بها مشروعات بيئية وتنظيف شواطئ وزيارات للمجتمعات المحلية، والعمل مع المنظمات الدولية فى اطلاق عدد من الاستراتيجيات والأنشطة الخاصة بالوزارة ومنها ربط نوعية الهواء بتغير المناخ، خاصة مع ما نراه مؤخرا من ظواهر مناخية حادة كالعواصف الترابية الأخيرة، الأمر الذى يعكس حرص وزارة البيئة على التواجد الدائم مع المواطن على الأرض لتكون أكثر قربا منه وتحسين نوعية المعيشة، مشددة على دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى مساعدة الوزارة على تحقيق هذا الهدف.

وشهدت الاحتفالات بيوم البيئة العالمى تنفيذ ورش العمل التدريبية للصناعات الحرفية واليدوية والمشغولات، للاستفادة قدر الإمكان من الموارد البيئية وتدوير المخلفات، للمساهمة فى تخفيف العبء عن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات فيما يخص التخلص النهائى من القمامة، وخلق قيمة مضافة لهذه المخلفات سواء للمصانع أو المواطنين، وتدريب 75 جمعية أهلية خاصة على تشغيل المعدات الخاصة بالقرى، وبروتوكولات تعاون مع الجمعيات الأهلية للحصول على فرص عمل خضراء فى مجال الجمع والنقل، والاستفادة من ثقة المواطنين الكبيرة فى تلك الجمعيات، والحرص على تسجيل تلك الجمعيات فى جهاز تنظيم إدارة المخلفات كعاملين فى المنظومة، لأن القانون الجديد لإدارة المخلفات يمنع ممارسة أنشطة فى إدارة المخلفات دون الحصول على ترخيص.

أنشطة الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة يتم دعمها من قبل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة سواء من خلال التدريب وبناء القدرات أو بتقديم معدات لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات من الوحدات السكنية حيث تم تنفيذ عدد من النماذج التجريبية بمحافظتى قنا واسيوط لدعم منظومة جمع ونقل المخلفات وصل عدد الجمعيات الأهلية التى تعمل بالمنظومة إلى 52 جمعية أهلية بمحافظة قنا.

كما شهدت الاحتفالات تنظيم معرض مقام على هامش الورش التدريبية لعرض لكافة المنتجات الحرفية سواء التى يتم تصنيعها من خلال الجمعيات الأهلية المشاركة أو من خلال التدريب لمشغولات الجريد والدوم واثاث وكراسى وتحف ونجف وستائرو لافتات ومشغولات فنية وغيرها.