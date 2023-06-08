قسم صحافة التعليم بكفر الشيخ يحصل على المراكز الأولى بمسابقة الصحافة المدرسية.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن حصول قسم الصحافة بمديرية التعليم بكفرالشيخ على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقات الصحافة المدرسية على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن الوزارة أعلنت عن حصول توجيه عام الصحافة بالمركز الأول فى مسابقة الحديث الصحفى، بفوز مدرسة الشهيد محمد عيد الخابية التابعة لإدارة دسوق، وبالمركز الثانى فى مسابقة الإذاعة المدرسية بفوز مدرسة جمال عبد الناصر التابعة لإدارة بلطيم، وبالمركز الثانى فى مسابقة المعرض العام للصحافة المدرسية.

أضاف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه حصلت المديرية على المركز الثانى على الجمهورية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، كما حصلت مدرسة دسوق الثانوية بنات على المركز الثانى على الجمهورية فى مسابقة المجلة الإلكترونية، ومدرسة السعادة للتعليم الأساسى التابعة لإدارة مطوبس على المركز الثالث على الجمهورية فى مسابقة المجلة الإلكترونية، ومدرسة سيدي جمال الابتدائية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، المركز الثالث على الجمهورية فى مسابقة الكاريكاتير الصحفى، ومدرسة الجزيرة الخضراء التابعة لإدارة مطوبس التعليمية على المركز الرابع على الجمهورية فى مسابقة التقرير الصحفى، موجها الشكر لموجهى الصحافة بجميع الإدارات التعليمية، بإشراف محي الخيري، موجه عام الصحافة والإعلام بكفرالشيخ، ورباب السيد الموجه المركزي بالمديرية، على الجهد المبذول للوصول للمستوى المتميز للطلاب والمدارس والإدارات.



احدى الفرق الفائزة في مسابقة الصحافة المدرسية



توجيه الصحافة بكفر الشيخ