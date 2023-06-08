قراران جمهوريان بالموافقة على منحة حوكمة اقتصادية وتعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 27 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزارى للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان رقم 8640 – د.ع 155 – ج2 بتاريخ 1 مارس 2021 بتعديل مسمي لجنة حقوق الإنسان العربية ليصبح لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان

كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 28 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

نشز القراران فى الجريدة الرسمية.