فرق الطوارئ الأوكرانية تنفذ تدريبات على كيفية التعامل مع إشعاع نووى فى زابوريجيا

أ ش أ

قامت فرق الطوارئ الأوكرانية بتدريبات تحاكى سيناريو كارثة نووية محتملة بمحطة زابوريجيا الواقعة جنوب شرقى البلاد.

وقال محافظ منطقة زاباروجيا، يورى مالاشكو، اليوم /الخميس/ إن التدريبات تأتى وسط مخاوف من تسرب إشعاعى محتمل وبعد تعرض سد نوفايا كاخوفكا لدمار كبير أثار القلق من نقص مياه التبريد فى المنشأة النووية، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية.



وأضاف أن التدريبات تركزت على إجلاء السكان فى سيناريو يحاكى احتمال تعرض المنشأة إلى قصف قد ينجم عنه تسرب إشعاعي، غير أن المسؤولين أكدوا سلامة محيط المحطة بالكامل.



وأشار إلى أن التدريبات شملت رفع الأدلة الملوثة وإدارتها بشكل سليم واستخدام معدات الكشف عن الإشعاعات، وأخرى خاصة بالوقاية الشخصية وذلك على الرغم من أن المحطات النووية مجهزة بنظم أمان متعددة.



وكانت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية قد أعلنت فى وقت سابق، أن موظفى خدمة الطوارئ الحكومية أنقذوا 52 شخصا، من بينهم طفلان، من المناطق التى غمرتها الفيضانات بسبب تفجير القوات الروسية لمحطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.