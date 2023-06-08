فحص بلاغات التغيب وتوزيع نشرة لكشف هوية جثة شخص مجهول عثر عليها بترعة المريوطية

كتب بهجت أبو ضيف

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، للتوصل لهوية شخص تم العثور على جثته في ترعة المريوطية بكرداسة، بالإضافة إلى توزيع نشرة بمواصفات الجثة، وقررت النيابة تشريح الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، ملقاة بترعة المريوطية في كرداسة.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة شخص مجهول الهوية، وعقب انتشالها تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة المختصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.