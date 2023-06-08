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غداً.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمطروح

الخميس، 08 يونيو 2023 10:45 م
غداً.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمطروح نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح
كتب - أحمد الزغبى

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أعلنت محافظة مطروح أنه سوف يتم إعلان نتيجة امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح حيث يعتمدها اللواء خالد شعيب غدا الجمعة الموافق 9 يونيو 2023.

وفى هذا الإطار، أوضحت محافظة مطروح أنه فور انتهاء مديرية التربية والتعليم من إعداد الكشوف النهائية واعتمادها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سوف يتم الإعلان عن الرابط الرسمي وطرق الحصول على النتيجة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، للتيسير على المواطنين.

 

وأشارات محافظة مطروح أنه فور اعتماد النتيجة للشهادة الإعدادية، سيتم نشر لينك النتيجة على صفحة المحافظة.


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