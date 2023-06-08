اليوم السابع
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الخميس، 08 يونيو 2023 04:57 م
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طب بيطرى الجيزة تضبط لحوما مذبوحة خارج المجازر خلال حملة فى بولاق الدكرور.. صور

الخميس، 08 يونيو 2023 04:30 م
طب بيطرى الجيزة تضبط لحوما مذبوحة خارج المجازر خلال حملة فى بولاق الدكرور.. صور حملة تفتيشية على اللحوم بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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شنت مديرية الطب البيطري بالجيزة، اليوم الخميس، حملة تفتيشية على الأسواق بنطاق حي بولاق الدكرور، للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري، عن ضبط 55 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر وتحرر بها محضرين عرض للنيابة.

يُذكر أن مديرية الطب البيطري بالجيزة، نفذت مؤخرا حملات تفتيشية مكبرة، بالاشتراك مع الشرطة والمحليات بمركز مدينة العياط، أسفرت عن ضبط 147 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر، وتحرير 3 محاضر قانونية.

كما شنت المديرية حملات تفتيشية بحي الدقي، أسفرت عن تحرير محضرين، وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تفتيشية على الأسواق في بولاق الدكرور (2)
حملة تفتيشية على الأسواق في بولاق الدكرور

 

حملة تفتيشية على الأسواق في بولاق الدكرور (3)
حملة تفتيشية على الأسواق في بولاق الدكرور

 

حملة تفتيشية على الأسواق في بولاق الدكرور (1)
حملة تفتيشية على الأسواق في بولاق الدكرور

 

حملة تفتيشية على اللحوم في بولاق الدكرور (1)
حملة تفتيشية على اللحوم في بولاق الدكرور

 

حملة تفتيشية على اللحوم في بولاق الدكرور (2)
حملة تفتيشية على اللحوم في بولاق الدكرور

لحوم مذبوحة خارج المجازر

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ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر



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