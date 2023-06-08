اليوم السابع
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ضبط 23 بندقية فى حملات أمنية بأسيوط

الخميس، 08 يونيو 2023 01:01 م
ضبط 23 بندقية فى حملات أمنية بأسيوط بندقية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط ، حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة (ديروط) .
 
 
أسفرت جهودها عن ضبط عدد (37) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (عدد 12 بندقية آلية –عدد 11 بندقية خرطوش – طبنجة - عدد 13 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (21 متهم " لعدد 13 منهم معلومات جنائية").
 
ونجحت الجهود في ضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) ، بحوزة (عدد 7 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ عدد (562) حكم قضائى متنوع.تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

الداخلية

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