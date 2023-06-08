ضبط 23 بندقية فى حملات أمنية بأسيوط

كتب محمود عبد الراضى

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط ، حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة (ديروط) .

أسفرت جهودها عن ضبط عدد (37) قطعة سلاح نارى ، عبارة عن (عدد 12 بندقية آلية –عدد 11 بندقية خرطوش – طبنجة - عدد 13 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (21 متهم " لعدد 13 منهم معلومات جنائية").

ونجحت الجهود في ضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) ، بحوزة (عدد 7 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ عدد (562) حكم قضائى متنوع.تم إتخاذ الإجراءات القانونية .