اليوم السابع
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الخميس، 08 يونيو 2023 07:56 م
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ضبط 12 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية

الخميس، 08 يونيو 2023 07:52 م
ضبط 12 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية حملات تموينية - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت حملة للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الغربية من ضبط 12 طن مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل بيعها للجمهور بالأسواق.
 
يأتى ذلك فى إطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناء على تعليمات الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتوجيهات المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية، وتم ضبط 9 أطنان مخلل به أعفان وحشرات وغير صالح للاستهلاك الآدمى، و2 طن حلاوة طحينية بها مادة غير مصرح بها، وضبط طن "مش" منتهى الصلاحية وبه أعفان وغير صالح للاستهلاك الآدمى.
 
كما تم ضبط 7 آلاف عبوة منتجات غذائية ومشروبات غازية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اخبار المحافظات

سلع غذائية منتهية الصلاحية

محافظة الغربية

هيئة سلامة الغذاء



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