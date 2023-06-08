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ضبط عصابة تستولي على الأموال من المواطنين أمام ماكينات الصرافة

الخميس، 08 يونيو 2023 12:50 م
ضبط عصابة تستولي على الأموال من المواطنين أمام ماكينات الصرافة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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تمكنت مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من محفظة إلكترونية خاصة بطالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية وذلك حال قيامه بإجراء عملية سحب من المحفظة الإلكترونية خاصته من خلال ماكينة صراف آلى كائنة بدائرة القسم.
 
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة حيث يقوم الأول بالوقوف خلف المواطن ومتابعته أثناء قيامه بإدخال البيانات الخاصة بالمحفظه الإلكترونية ورقم الكود الخاص بالعملية وعقب ذلك يقوم بالاتصال بالثانى المتواجد أمام ماكينة صراف آلى أخرى بذات المنطقة وإعطائه تلك البيانات لسحب المبلغ ويقوم بتعطيل المواطن لحين قيامه بسحب المبلغ ، كما أقرا بارتكابهما (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب، حال تواجد المجنى عليهم أمام ماكينات الصرف الكائنة بدائرة القسم ، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة.

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