صيادو" الفلايك" ببورسعيد يعزفون عن الصيد لارتفاع أمواج المتوسط

بورسعيد محمد فرج

رصدت كاميرا " اليوم السابع " ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط بشاطئ بورسعيد إلى ثلاثة أمتار ما أدى إلى عزوف الصيادين عن مزاولة نشاط الصيد خوفا من مخاطر الأمواج التى تعصف" بالفلايك وأرواح الصيادين.

"وقال محمد عبد الوهاب "صياد "، لـ"اليوم السابع" أن ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط خلال فصل الشتاء يعرفه الكثيرون نظراً لوجود رياح وأمطار ونوات، أما ارتفاع أمواج المتوسط خلال فصل الصيف يرجع للمد والجزر داخل مياه البحر مايؤدى إلى ارتفاع الأمواج التى تدفعها الشواطئ المطلة على مياه البحر.

وأضاف أن المتوسط يشهد رياح شديدة شرقية قد تصل سرعتها من 32الى 45كم /ساعة فضلاً الى ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار وكلها عوامل بحرية ساعدت على اضطراب حركة الملاحة وعزوف الصيادين عن نشاط الصيد.

وتابع بأنه سوف يتم استئناف نشاط الصيد بعد استقرار حالة الطقس خلال الأسبوع القادم إن شاءالله حفاظاً على سلامة البحارة ومعدات الصيد والفلايك من مخاطر اضطراب حركة الملاحة بالبحر الأبيض المتوسط.