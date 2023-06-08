شمال سيناء تتعرض لأمطار شديدة وترفع درجة الاستعداد

شمال سيناء - محمد حسين

تعرضت شمال سيناء لسقوط أمطار شديدة ومفاجئة على جميع الأنحاء، مصحوبة ببرق وأصوات رعد وهبوب رياح، مما دفع محافظة شمال سيناء إلى رفع درجة الاستعداد والطوارئ في كافة مرافقها. وأعلنت المحافظة عن رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزتها ومرافقها ومديريات الخدمات بها لمواجهة هذه الظروف الجوية.

كما تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة هذه الظروف الجوية، فيما أعلن مجلس مدينة العريش عن استمرار انعقاد غرفة العمليات بكامل طاقتها، وتواجد رؤساء مناطق الخدمات بالمدينة لتلقي كافة البلاغات وإرسال فرق العمل لأي مكان يلزم ذلك.

وأكد مجلس مدينة العريش على ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن الأعمدة والتندات والأشجار ومناطق الأعمال لسلامة الأهالي، كما تلقت غرف العمليات بمجالس المدن بلاغات بإنقطاع التيار الكهربائي في بعض مناطق بقرى الشيخ زويد وبئر العبد، نتيجة تعرض شبكات الكهرباء لتقطع أسلاك الشبكات الهوائية.

ودعت إدارة الأزمات المواطنين إلى التواصل عبر الأرقام المحددة في حال وجود أي شكوى من الأمطار، وهي 01204254296، 01276844002.