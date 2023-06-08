شحن 50 ألف طن كلينكر و40 ألف طن ملح من ميناء شرق بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم الخميس، عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الخارجية وخاصة أفريقيا عبر الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد، فقد استقبلت السفينة GLOBE TRINCO القادمة من تركيا لتحميل 50 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار.

كما استقبل الميناء السفينة VALENCIA EAGLE القادمة من اليونان لشحن 40 ألف طن ملح إلى كينيا.

وفى هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.