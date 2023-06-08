سوناك: ندشن مع الولايات المتحدة شراكة لعصر جديد

كتب أحمد عرفة

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك، إن قوة العلاقات المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تعزز من أمننا.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية :"ندشن مع الولايات المتحدة شراكة لعصر جديد".

وتابع ريشى سوناك :"اتفقنا على ضرورة استكمال برامج التدريب للقوات الأوكرانية، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين يراهن على عامل الوقت في أوكرانيا".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني :فلاديمير بوتين يعتقد أنه يمكنه تحقيق الفوز في أوكرانيا لكن ذلك لن يحدث، ونحن أمام عصر جديد من الذكاء الاصطناعي".