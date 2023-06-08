سوق دبي المالى يُنظّم النسخة الثانية من مؤتمر المستثمرين العالميين في لندن

كتب هانى الحوتى

ينظم سوق دبي المالي ، النسخة الثانية من مؤتمر المستثمرين العالميين في عام 2023، والتي تنعقد في لندن يومي 14 و 15 يونيو 2023، وبالتوازي مع مؤتمر HSBC لدول مجلس التعاون الخليجي في لندن.

ويأتي مؤتمر المستثمرين العالميين، في إطار استراتيجية سوق دبي المالي الهادفة إلى توسعة قاعدة المستثمرين، وجذب الاستثمار الأجنبي وإبراز قوّة وإمكانات أسواق رأس المال في إمارة دبي.

وبعد النجاح الكبير لمؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك خلال وقت سابق من هذا العام، الذي عكسه الاقبال المتزايد للمؤسسات الاستثمارية على أسواق رأس المال في الدولة، تأتي النسخة الثانية من المؤتمر في لندن أمام المستثمرين في المملكة المتحدة، لتتيح فرصة استكشاف آفاق الاستثمار مع بعض الشركات الرائدة في المنطقة، وتسليط الضوء على جهود سوق دبي المالي المتواصلة لجذب المستثمرين الأجانب إلى السوق.

ويأتي نجاح مؤتمر المستثمرين العالميين، مدفوعاً بالمكانة الرائدة لدبي، بصفتها وجهة عالمية مفضّلة لدى المستثمرين من الأفراد والشركات، تتيح لهم تعزيز ثرواتهم وتطوير أعمالهم، اعتمادًا على ما تتمتع به أسواقها المالية من ثقة عالية بين المستثمرين، مع وجود أكثر من 70 شركة كبرى مُدرجة في سوق دبي المالي والذي يُعد أحد أكبر الأسواق المالية في الشرق الأوسط، ووجهة جذابة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية.

وفي هذا الصدد، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و"ناسداك دبي": "يسعدنا الإعلان عن تنظيم النسخة الثانية من مؤتمر المستثمرين العالميين في لندن، والذي يأتي في إطار مبادراتنا الهادفة إلى تعزيز قدرات الشركات المُدرجة لدينا على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، وإظهار قوّة النظام المالي في دبي، وتزويد المستثمرين الأجانب برؤية متعمّقة على فرص النمو المتاحة في المنطقة".

وأضاف حامد علي: "يواصل سوق دبي المالي مسيرته الدؤوبة نحو النموّ والتنوّع باعتباره أحد أكثر الأسواق المالية ديناميكية في الشرق الأوسط، ونحن ملتزمون بجذب مستثمرين جدد إلى شركاتنا المُدرجة والمتنوّعة والمبتكرة، والتي تمتلك سجلاً حافلاً من النجاحات. سيوفّر هذا المؤتمر للمستثمرين العالميين منصّة فريدة تُسهل التفاعل بينهم وبين الفرق الإدارية الكبرى للشركات، لاطلاعهم على استراتيجيات النموّ لديها، واستكشاف فرص الاستثمار المحتملة. ونحن على ثقة بأنّ المؤتمر سيحظى بقبول واسع من قِبل المستثمرين في المملكة المتحدة".

وسيجمع مؤتمر المستثمرين العالميين لسوق دبي المالي في لندن تحت مظلّته نخبة من مدراء الاستثمار الدوليين مع كبار ممثلي شركات؛ هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سوق دبي المالي, وموانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، ودو، وبنك دبي الإسلامي، وإعمار العقارية، وإعمار للتطوير، وبنك الإمارات دبي الوطني، وإمباور، وسالك، وتعليم، وتيكوم، وأمانات، وأرامكس.

ويُنظّم سوق دبي المالي هذه النسخة من مؤتمر المستثمرين العالميين في لندن، عقب نجاح المؤتمر بنسخته الأولى في نيويورك، والتي أنجزت 82 اجتماعاً فردياً مع كبار ممثّلي 35 صندوقاً دولياً يُديرون أصولاً تزيد قيمتها عن تريليون دولار أمريكي. وأظهرت نتائج سوق دبي المالي القوية للربع الأول من عام 2023 امتلاك المستثمرين الدوليين لنسبة 56% من حصّة التداول في السوق، وما يشكل نسبة 78% من المستثمرين الجدد في السوق؛ حيث يصل العدد الإجمالي لقاعدة المستثمرين إلى 1,185,291 مستثمرًا ينتمون لـ 215 جنسية حول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ سوق دبي المالي سجّل في الربع الأول من عام 2023 زيادة في صافي أرباحه بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 35.6 مليون درهم. وفي المقابل، سجّل المؤشر العام لسوق دبي المالي (DFMGI)، أحد أفضل مؤشرات الأسواق أداءً على مستوى العالم، والذي يضم أكبر الشركات المُدرجة في سوق دبي المالي، نموًّا قويًا بنسبة 10.54% منذ بداية العام وحتى تاريخ 7 يونيو 2023.