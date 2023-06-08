سوء التغذية يزيد خطر الإصابة بالهالات السوداء تحت العين

كتبت رانيا عامر

يعانى الكثير من الشباب والكبار خلال السنوات الأخيرة الماضى من الهالات السوداء تحت العين، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من أبرزها اضطرابات النوم بشكل دائما والتوتر المستمر وعوامل نفسية وأخرى وراثية، بالإضافة إلى سوء التغذية، وذلك وفقا لما نشره موقع فيستى رو.

وأشار خبراء الصحة إلى أن الهالات السوداء تحت العين، وأحيانا انتفاخات تحت العين، تنذر بالإصابة ببعض الأمراض، وذلك يسبب شعور بالقلق لدى الأشخاص، ويمكن أن تكون هالات تحت العينين ذات ألوان مختلفة من اللون الأزرق إلى البنفسجى وترافقها انتفاخات غالبا ما نسميها أكياس، تنشأ بسبب إعادة توزيع ما يسمى بحزم الدهون.

وأوضح الباحثون أن أنواع الهالات تنقسم إلى نوعين، الأول صبغية تلاحظ لدى الآسيويين عادة، والثانى سببها الأوعية الدموية لذلك لونها أزرق، ويمكن أن تظهر الهالات الزرقاء بسبب شفافية الجلد وتوسع الأوعية الدموية، أو بسبب فرط التصبغ، وقد تشترك جميع العوامل فى نشوئها.

أسباب الإصابة بالهالات السوداء تحت العين

1. العامل الوراثى

يمكن أن تنتقل هذه الهالات وراثيا، فمثلا جميع أفراد الأسرة لديهم جلد رقيق والأوعية الدموية قريبة من السطح، وهذه تظهر عادة منذ الطفولة.

2. قلة النوم

هذا السبب أكثر شيوعا، لذلك فإن النوم الصحى مهم لعمل الجسم بصورة طبيعية وصحيحة.

3. سوء التغذية

ينعكس كل ما نتناوله على حالة الجلد، والانتفاخات تحت العينين تظهر حتما عند الإفراط بتناول الأطعمة المالحة.

4. رقاقة الجلد

مع التقدم بالعمر يقل إنتاج الكولاجين، ويتقلص سمك طبقة الدهون تحت الجلد.

5. الجفاف

بسبب الجفاف يصبح لون الجلد باهتا، وعلى هذه الخلفية تظهر الأوعية الدموية، لذلك ينصح بشرب من 1.5 - 2 لتر من الماء فى اليوم.

6. فرط التصبغ

يمكن أن يتطور فرط التصبغ نتيجة التعرض للشمس خلال فترة طويلة، ويمكن أن تشير هذه الهالات والانتفاخات إلى وجود مشكلات صحية خطيرة، لا يمكن تجاهلها أبدا.

7. الحساسية أو التهاب الجلد

فى هذه الحالة تتضخم شبكة الأوعية الدموية، ما يجعلها تبدو داكنة، وغالبا يضاف لها فرط التصبغ ما يجعلها أكثر وضوحا.

8. مشكلات فى الغدة الدرقية

يمكن أن تشير الهالات الداكنة تحت العينين إلى اضطراب عمل الغدة الدرقية.

9 . أمراض الكبد

يمكن أن تكون الهالات تحت العينين من أعراض تليف الكبد، وفي هذه الحالة يظهر التصبغ وتتأثر الأوعية الدموية وتتراكم المواد السامة في الجسم.

10 . قصور القلب

قد يكون هذا سببا في ظهور الهالات تحت العينين، وعند وجود مثل هذه المشكلة يظهر أولا تورم في القدمين والساقين، ثم ضيق التنفس واضطراب النبض ثم انتفاخ فى الوجه.