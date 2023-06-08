ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 8-6-2023، مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 99.33 جنيه للشراء، و100.31 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 96.96 جنيه للشراء، و100.58 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 100.23 جنيه للشراء، و100.58 جنيه للبيع.
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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى100.23 جنيه للشراء.
100.58 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى99.33 جنيه للشراء.
100.31 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر100.01 جنيه للشراء.
100.25 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية96.96 جنيه للشراء.
100.58 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib97.30 جنيه للشراء.
100.60 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي98.09 جنيه للشراء.
100.64 جنيه للبيع.
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