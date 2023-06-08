وكالات

طالبت وزارة الخارجية الرومانية بمغادرة ما يزيد عن 50 دبلوماسيا روسيا أراضى بلادها، وهم من موظفى السفارة الروسية لديها، وذلك فى غضون 30 يوما، بحسب "روسيا اليوم".

جاء ذلك فيما أعلنته الخارجية الرومانية، معزية السبب إلى معادلة عدد الممثلين الدبلوماسيين الرومانيين لدى روسيا والممثلين الدبلوماسيين الروس لدى رومانيا.

يذكرأن، أرسلت وزارة الدفاع الرومانية إلى نواب البرلمان للموافقة على الطلب الرسمى لشراء 54 دبابة أمريكية من طراز "أبرامز".