رحيل المناضل السيناوى عيد مسلم جهامة عن عمر يناهز 76 عاما

شمال سيناء ـ محمد حسين

توفى، اليوم الخميس، المناضل السيناوى عيد سليمان مسلم جهامة من قبيلة الترابين بسيناء عن عمر يناهز 76 عاما.

وأعلنت أسرة المناضل وفاته بعد معاناة مع المرض لمدة 3 شهور متواصلة، ومن المقرر دفنه فى مقابر العافية فى عزبة الجهامات بمدينة القصاصين بمحافظه الإسماعيلية، كما سيقام العزاء هناك.

ونعت جمعية مجاهدى سيناء البطل "عيد جهامة"، الذي رحل بعد رحلة حياة عامرة بالنضال لصالح الوطن خلال فترة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء.

وقال الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، إن البطل الراحل حاصل على نوط الامتياز من رئيس الجمهورية نظير أعماله خلال فترة احتلال سيناء، وله أعمال بطولة كثيرة في جمع المعلومات.

وأشار الشيخ عبدالله جهامة، إلى إن البطل عضو جمعية مجاهدى سيناء، وكان دوره ضمن أدوار ومهام أداها رجال سيناء المدنيين فى مناطق سيناء أثناء فترة احتلالها تحت إشراف وتوجيهات القيادة فى تلك الفترة، مضيفًا: "لهذا الرجل بصمة نضالية، وقصص بطولية سيكشف عنها التاريخ، إضافة لدوره كرمز مجتمعى بارز".