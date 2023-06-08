رئيس غرفة صناعة الملابس: نعمل على تأهيل وتدريب المصانع المتوسطة والصغيرة

كتب - إسلام سعيد

شدد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات على ضرورة تأهيل المصانع المتوسطة والصغيرة وتدريهم على التصدير، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل على برامج تدريبية لتأهيل المصانع والورش للتعامل وفق أحدث مستجدات السوق ولمواكبة تطورات الموضة العالمية.

وكشف عبدالسلام في تصريحات خاصة، أن الغرفة تمتلك استراتيجية متكاملة للعمل على تطبيقها خلال الفترة المقبلة ذات عدة محاور أبرزها دعم المصانع لتسويق إنتاجها خارجياً من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتسويق الاليكتروني ،وأقامه العديد من المؤتمرات والمعارض داخليا وخارجيا ومحور آخر لتوسيع تصنيع الموديلات الجديدة التى يزداد عليها الطلب الخارجي، وكذلك جعل الشركات والمصانع المصدرة ذات كفاءة تضاهي الشركات العالمية عبر اعتماد كافة الآليات الحديثة التي تطور إنتاج الملابس في جميع مراحله.

وثمن الدكتور محمد عبد السلام دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستثمرين للتوجه نحو الاستثمار الذي يحتاجه السوق المصري وعدم إهدار الوقت في الدراسات خاصة في حالة توافر الخامات الإنتاجية في مصر، مؤكداً أن مصر تمتلك مؤهلات صنايعة قوية تؤهلها لزيادة الصادرات خلال السنوات القادمة.

وشدد رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة في تصريحات خاصة أن القطاع الصناعي يثمن التوجيهات الرئاسية لتسهيل المناخ الإنتاجي والحصول على الرخص والمستندات الأزمة، مؤكدا ضرورة استجابة المؤسسات الحكومية العاملة على ملف الصناعة لمثل هذه التوجيهات وتسهيل الإجراءات بقدر الإمكان أمام المستثمرين مثل هيئة الاستثمار وهيئة المعارض والتنمية الصناعية وكل ما له علاقة بملف التصنيع والتصدير.