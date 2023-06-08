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رئيس زامبيا: علينا توحيد المعاملة والتجارة الإقليمية فى قارة أفريقيا

الخميس، 08 يونيو 2023 01:12 م
رئيس زامبيا: علينا توحيد المعاملة والتجارة الإقليمية فى قارة أفريقيا هاكيندي هيتشيليما رئيس جمهورية زامبيا
كتب سمير حسنى ومحمد عبد المجيد

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قال هاكيندي هيتشيليما رئيس جمهورية زامبيا، إن أعمال قمة الكوميسا الـ22، اليوم تهدف لتعزيز سبل التعاون ودفع عجلة التنمية من خلال تعزيز الاستثمار والتجارة بين دول القارة، مبينا أن جائحة كورونا أثرت سلبيا على الاستثمار في المنطقة.
 
وأشار هيتشيليما خلال فعاليات قمة الكوميسا الـ 22 في زامبيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن القارة الإفريقية واجهت العديد من التحديات، ولكن كان هناك في المقابل العديد من الجهود المبذولة لتوحيد المنطقة وتحقيق استقلالها، مؤكدا سعي دول الكوميسا الجاد لتحقيق استقلال وسلامة جميع دول القارة بشكل منفرد، وأيضا تحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء إفريقيا في المجالات كافة .
 
ولفت إلى أن هناك العديد من المشكلات في القارة الإفريقية تتمثل في الهجرة لصغار السن، وتلف المنشآت العامة والخاصة، ولكن دول الكوميسا واجهت العديد من المتغيرات بقوة ومرونة عالية.
 
وأضاف "نحن كاتحاد قاري وإفريقي علينا توحيد المعاملة والتجارة الإقليمية في قارة إفريقيا وفق اتفاقية المنطقة الحرة الإفريقية"، مشيرا إلى ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية.
 
وقال "إن لدينا براعة وابتكار والعديد من المبادرات حتى 2036 من أجل ذلك..وتابع: المياه تعد من أهم المصادر الطبيعية في القارة الإفريقية، وعلينا الحفاظ عليها، ويجب استخدامها بالطريقة المثلى، وعمل تنمية مستدامة لها، مشيرا إلى الرغبة القوية من أجل التطوير والتكامل الاقتصادي الدولي والإفريقي والإقليمي.
 
وأكد ضرورة إدارة المصادر الإفريقية بشكل متعاون، وتنفيذ كافة السياسات التي تحث على تطوير الشعوب الإفريقية، لافتا إلى أننا لدينا برامج مخصوصة للتطوير المستدام، لافتا إلى ضرورة توطين الصناعات الإفريقية، مضيفا أننا لدينا شركاء من العديد الدول والقطاع الخاص لمساعدة الدول الإفريقية في ذلك.
 
وأعرب عن سعادته باستضافة الأشقاء الأفارقة العرب، واستضافة تجمع الكوميسا الـ 22، مؤكدا على أهمية توطيد العلاقات بين الدول والأشخاص.
 

رئيس زامبيا

الرئيس الزامبى

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الكوميسا

قمه الكوميسا



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