خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.. 35 جنيها رسوم المادة

كتبت - مرام محمد

أعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم خلال الأيام الماضية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وبدء تلقي طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2022-2023 من خلال الإدارات التعليمية التابعة لها المدرسة.

وأوضحت المديريات التعليمية أن على الطالب الذي يرغب في تقديم طلبات التظلم أن يتوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها، ويسدد مبلغ 35 جنيهًا رسوما عن كل مادة يرغب في التظلم على نتيجتها.

وفي حالة أحقية الطالب في التظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات، يكون له الحق في استراد القيمة المالية التي سددها من أجل التظلم، وذلك وفقًا للنشرة الصادرة من جانب الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري في وزارة التربية والتعليم.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

1-يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2-سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (35) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة.

3-يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4-بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

5-في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.