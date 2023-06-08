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خلال العام المالي 2023/2024..

خطة التنمية الاقتصادية تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر لـ11 مليار دولار

الخميس، 08 يونيو 2023 02:00 ص
خطة التنمية الاقتصادية تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر لـ11 مليار دولار وزيرة التخطيط - مجلس الشيوخ
كتبت نورا فخرى

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ألقى تقرير لجنة الشئون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، الضوء على ما أفردته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2023/2024 في مجال التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها استهداف معدل النمو الاقتصادى يصل إلى 5.2%  في نهاية عام 2025/2026. 
 
ويشير التقرير إلى أن الخطة العام الجديد تضمن زيادة صافي الاستثمار الاجنبي المباشر ليصل إلى 11 مليار دولار في عام الخطة 2023/2024 ونحو 16 مليار دولار في نهاية عام 2025/2026. 
 
ولفت التقرير البرلماني إلى استهداف الخطة تنشيط الصادرات السلعية لتتجاوز قيمتها نحو 58 مليار دولار في عام 2023/2024، وخفض نسبة العجز في الميزان التجارى للناتج المحلى الأجمالى إلى 13%، ليواصل تراجعه ليصل إلى أقل من 10% في نهاية الخطة.
 
وأكدت لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ سعى خطة العام المالي الجديد 2023/2024 فى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

مجلس الشيوخ

الحكومة

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