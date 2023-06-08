خبير بيئى: لا يمكننا أن نتصدى للتغيرات المناخية بل يجب التأقلم معها

كتب أحمد عرفة

قال حمدي الشبعان الخبير في قضايا البيئة والتغير المناخي، إنه لا يمكننا أن نتصدى للتغيرات المناخية، بل يجب التأقلم مع التغيرات المناخية، ولن نتمكن من تبريد الشمس أو أن نعترض طريق الرياح.

وأصاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب على الأمم المتحدة وضع برنامج خاص للدول المتضررة من تغير المناخ، وبالأخص دول القرن الإفريقي، والتي عانت الكثير من من التغيرات المناخية.

وأوضح أنه على سبيل المثال يجب أن تكون هناك زراعات في القرن الإفريقي تتماشى مع التغيرات المناخية، لا تكون مستهلكة الكثير من المياه، ويجب استغلال جميع الموارد المتواجدة على هذه الأرض. وتقليص استغلال الموارد الطبيعية المفرطة.

وذكر أنه من الناحية الاقتصادية، هناك العديد من المشاريع بالأخص مشاريع من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقات المتجددة النظيفة، وثانيا يجب أن تكون هناك مشروعات صغيرة تعنى بالأفراد، لأن الاقتصاد الأخضر عموما يأتي بالرفاهية إلى الشعوب أو الرفاهية إلى البشر بصفة عامة.