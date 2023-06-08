اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 يونيو 2023 11:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

خبير بيئى: لا يمكننا أن نتصدى للتغيرات المناخية بل يجب التأقلم معها

الخميس، 08 يونيو 2023 09:01 م
خبير بيئى: لا يمكننا أن نتصدى للتغيرات المناخية بل يجب التأقلم معها التغيرات المناخية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال حمدي الشبعان الخبير في قضايا البيئة والتغير المناخي، إنه لا يمكننا أن نتصدى للتغيرات المناخية، بل يجب التأقلم مع التغيرات المناخية، ولن نتمكن من تبريد الشمس أو أن نعترض طريق الرياح. 
 
وأصاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب على الأمم المتحدة وضع برنامج خاص للدول المتضررة من تغير المناخ، وبالأخص دول القرن الإفريقي، والتي عانت الكثير من من التغيرات المناخية.
 
وأوضح أنه على سبيل المثال يجب أن تكون هناك زراعات في القرن الإفريقي تتماشى مع التغيرات المناخية، لا تكون مستهلكة الكثير من المياه، ويجب استغلال جميع الموارد المتواجدة على هذه الأرض. وتقليص استغلال الموارد الطبيعية المفرطة. 
 
وذكر أنه من الناحية الاقتصادية، هناك العديد من المشاريع بالأخص مشاريع من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقات المتجددة النظيفة، وثانيا يجب أن تكون هناك مشروعات صغيرة تعنى بالأفراد، لأن الاقتصاد الأخضر عموما يأتي بالرفاهية إلى الشعوب أو الرفاهية إلى البشر بصفة عامة.

التغيرات المناخيه

افريقيا

الشمس

الرياح

اخر الاخبار

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

مستقبل أخضر.. ماذا قدمت مصر لمواجهة التغير المناخى بالأرقام؟.. إطلاق استراتيجية وطنية لتغير المناخ 2050.. تخضير الموازنة العامة واستثمارات فى الهيدروجين الأخضر بـ85 مليار دولار.. وهذه أبرز تحديات قمة دبى الـ28

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 09:00 م

خبير لـ"القاهرة الإخبارية" :العالم يعيش الآن حالة من التغيرات المناخية الحادة

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 05:08 م

الغرفة التجارية: التغيرات المناخية أصابت محصول المانجو بأضرار كبيرة

الإثنين، 05 يونيو 2023 07:07 م

"مستقبل أخضر".. خطط العالم لمواجهة التغيرات المناخية.. 10 دول تتجاوز ثلثى الانبعاثات العالمية بـ68%.. 90 تريليون دولار بحلول 2030 استثمارات بالاقتصاد الأخضر..ومتحدثة الخارجية الأمريكية تستعرض جهود مواجهة الأزمة

الإثنين، 05 يونيو 2023 06:40 م

مسئول إماراتي: منطقتنا من أكبر مناطق العالم تأثراً بالتغيرات المناخية

الإثنين، 05 يونيو 2023 05:14 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة