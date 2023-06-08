اليوم السابع
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خبراء الأمم المتحدة يصلون خيرسون لتقييم الوضع عقب تدمير محطة كاخوفسكايا

الخميس، 08 يونيو 2023 06:00 ص
خبراء الأمم المتحدة يصلون خيرسون لتقييم الوضع عقب تدمير محطة كاخوفسكايا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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وصل خبراء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى مدينة خيرسون لتقييم الوضع في أعقاب تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، وصول الخبراء إلى خيرسون.

وقال بهذا الصدد: "كان زملاؤنا من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، سوية مع ممثلي خمس وكالات أممية وعدد من المنظمات غير الحكومية، في خيرسون اليوم لتقييم الأضرار في أعقاب تدمير سد محطة كاخوفسكايا".

وأضاف أنهم سيقومون أيضا "بتنسيق المساعدات مع السلطات والمنظمات المحلية".

يذكر أن المياه غمرت بعض المناطق في دلتا نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون، منذ فجر الثلاثاء 6 يونيو، بعد انهيار سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بتفجير السد بشكل متعمد.


خيرسون

اوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا

روسيا

كاخوفسكايا

ستيفان دوجاريك



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