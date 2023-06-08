حملات تموينية على أسواق الماشية فى الأقصر تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى

الأقصر – أحمد مرعى

قبل أيام من قدوم عيد الأضحى المبارك يشن رجال الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى حملات مكثفة بصورة يومية لحماية الثروة الحيوانية ووأد الشائعات التى ظهرت مؤخراً بانتشار أمراض بين الماشية فى عدد من القرى، حيث تم التأكد خلال الحملات على أن الثروة الحيوانية آمنة تماماً بالأقصر حتى الآن، ويتم تنظيم تلك الحملات تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

حملات على الأسواق الأسبوعية وفحص وتحصين الماشية بانتظام

قال الدكتور فتحى سلمى، مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، إنه يتم تشكيل عدة لجان طبية بيطرية أسبوعيا، تشمل لجنة مكثفة يوم السبت فى سوق إسنا، تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، وتشكلت اللجنة الطبية البيطرية من إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور وليد يوسف رئيس وحدة نجع سعيد البيطرية بإسنا، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا، لعمل تقصى وبائى نشط لمعرفة الوضع الوبائى، وتحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعية مربى وتجار الماشية بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات القابلة للإصابة.

أما فى يوم الثلاثاء فيتم تشكيل اللجنة الطبية البيطرية من إدارة الاقصر البيطرية برئاسة الدكتور مايكل رفعت، والدكتور شادى زكريا بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق الأقصر للماشية المقام بمنطقة الحبيل وتم عمل تقصى وبائي نشط، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وفى يوم الخميس، تحت إشراف السيد الدكتور الأمير عبد الرازق مدير إدارة أرمنت البيطرية، تشكلت اللجنة الطبية البيطرية من إدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر أرمنت، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق أرمنت للماشية وتم عمل تقصي وبائي نشط، بجانب توعية مربي وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حفاظاً على الثروة الحيوانية والتوعية بطرق الوقاية من المرض.

الإرشاد البيطرى يقدم سلسلة ندوات توعوية للجميع لدعم الثروة الحيوانية

أما على جانب حملات التوعية المكثفة بصورة يومية فقد صرح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، إنه على جانب الدور التوعوى الذى يقدمه الإرشاد البيطرى بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى المشاركة المجتمعية، فقد تم تنفيذ العديد من الندوات والتوعيات الإرشادية.

وأكد الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بالأقصر أن جميع الندوات تناولت توعية الحضور بأهمية ودور التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات ضد الأمراض الوبائية، كالتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتحصين ضد مرض الجلد العقدى، والتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وتمت توعية الحضور بضرورة التعاون مع لجان التحصينات التابعة لمديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، فضلاً عن توعية الحضور بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية وتعريفهم بالمزايا التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وكذلك التوعية بأهمية الترقيم والتسجيل للحيوانات الخاصة بهم، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التلقيح الصناعى ومميزاته، وكذلك توعيتهم وتعريفهم بالعديد من الأمراض المشتركة كمرض السعار والبروسيلا والسل، وتعريف الحضور بهذه الأمراض وطرق نقلها ومصادر العدوى بها وأعراضها على الحيوانات المصابة والتوعية بطرق الوقاية من هذه الأمراض، فضلاً عن التوعية بمبادئ التربية المنزلية الآمنة للطيور.

وشدد مدير الطب البيطري بالأقصر، على أن مديرية الطب البيطرى بالأقصر تستمر فى تكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى بكل أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الاقصر كل فى يومه المحدد أسبوعياً، وبشكل منتظم حفاظا على الثروة الحيوانية، ولذلك تناشد وتوصى مديرية الطب البيطري بالأقصر كافة مربي وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وكذلك حرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وكذلك صحة وسلامة المواطنين، كما تواصل المديرية تكثيف تنفيذ الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية، وذلك تحقيقاً للدور الذى يقدمة الإرشاد البيطرى فى المشاركة المجتمعية وتوعية كافة أطياف المجتمع.



أكبر حملات على الأسواق الأسبوعية بإسنا وأرمنت والحبيل



الحملات البيطرية لدعم الثروة الحيوانية فى الأقصر



الحملات البيطرية لدعم الثروة الحيوانية



الفحص فى أكبر حملات على الأسواق الأسبوعية بإسنا وأرمنت والحبيل



اللجان لفحص المواشي فى أسواق الأقصر



تنظيم أكبر حملات على الأسواق الأسبوعية بإسنا وأرمنت والحبيل



توعية الأطفال لدعم الثروة الحيوانية



توعية السيدات بأهمية حماية الماشية بالأقصر



توعية المزارعين لدعم الثروة الحيوانية فى الأقصر



جانب من اللقاءات اليومية لدعم الثروة الحيوانية



جانب من حملات التوعية لدعم الثروة الحيوانية بالأقصر



جانب من حملات توعية مربى الماشية فى القرى والنجوع



حملات توعية مكثفة لدعم الثروة الحيوانية



حملات على الأسواق الأسبوعية بإسنا وأرمنت والحبيل



رصد حالة المواشي داخل الأسواق بالأقصر



فحص المواشي داخل أسواق الأقصر



فعاليات أكبر حملات على الأسواق الأسبوعية بإسنا وأرمنت والحبيل



لجان الطب البيطرى تفحص الماشية بالأسواق



لجان الطب البيطرى تفحص الماشية بالأقصر



لجان الطب البيطرى تفحص الماشية



لقاءات مكثفة لتوعية السيدات حول حماية الماشية



مدير بيطرى الأقصر خلال عمل لجان الفحص للماشية



مدير بيطرى الأقصر يتابع فحص المواشي







