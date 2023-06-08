حجز طالب ضبط أثناء أداء الامتحان بدلا من زميله في أوسيم

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حجز طالب على ذمة تحريات المباحث الجنائية ضبط أثناء أداء الامتحان بدلا من زميله في أوسيم.

وطلبت النيابة استدعاء عدد من شهود الواقعة للاستماع إلى أقوالهم للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على طالب، لاتهامه بأداء الامتحان بدلا من زميل له في امتحان ثانوي تجاري داخل مدرسة بأوسيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد ضبط طالب ينتحل صفة زميل له وأداء الامتحان بدلا منه في مدرسة بأوسيم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن طالب انتحل صفة زميله، وحاول أداء الامتحان بدلا منه، وتم التحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.