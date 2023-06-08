حبس 3 أشخاص بتهمة الإتجار بالمخدرات فى القصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أمرت جهات التحقيق فى القصاصين بالإسماعيلية بحبس 3 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة علي نشاط واسع وضبطهم بكمية كبيرة من مخدر الحشيش فى القصاصين.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (شخصين - لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية) حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام – 2 هاتف محمول).بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة، وأضافا بتحصلهما على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين) أمكن ضبطه حال قيادته سيارة "ملاكى" بدائرة مركز شرطة القصاصين وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأنه مصدر تحصل المتهمان المضبوطان على المواد المخدرة.