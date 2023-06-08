اليوم السابع
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حبس تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات الوطنية بالجيزة

الخميس، 08 يونيو 2023 02:11 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات الوطنية بالجيزة متهمون - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات الوطنية بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وطالبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تقليد العملات المالية وترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (مالك ورشة أثاث - مقيم بالقاهرة) بقيام (سمسار عقارات - مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) بإستئجار سيارته بعقد إيجار إلا أنه لم يقم بإعادتها.
 
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم استهداف المذكور بمحل سكنه وأمكن ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" - 2 مقص يدوى - 4 حبارة ألوان - ماكينة طباعة– عدد من الأوراق المطبوعة لعملات مختلفة – بعض الأوراق المستخدمة فى طباعة العملات المقلدة - هاتف محمول).
 
وبمواجهة المتهم اعترف بتقليد العملات المالية وترويجها على عملائه، كما أرشد عن السيارة المستولى عليها واستخدامها فى ترويج العملات المقلدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرائم التزوير

أمن الجيزة

تزوير العملات

الأمن العام



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