اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 يونيو 2023 05:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

جرار زراعي السبب.. اعترافات المتهمين بقتل مزارع في سوهاج

الخميس، 08 يونيو 2023 05:00 ص
جرار زراعي السبب.. اعترافات المتهمين بقتل مزارع في سوهاج قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"أصر على المرور بجرار زراعي أمام أرضنا"، بهذه الكلمات اعترف المتهمان بقتل مزارع في سوهاج ، بعد مشادة كلامية بين الطرفين انتهت بإطلاق طرف الرصاص على الطرف الثاني.
 
وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة مزارع - مقيم بدائرة المركز وبها عيار نارى.
 
بالفحص وبسؤال خال المجنى عليه  قرر بقيام كلٍ من (مزارع ونجله - مقيمان بذات الناحية) بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وإطلاق أحدهما عيار نارى من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته لرفض المتهمان مرور المجنى عليه بجرار زراعى خاص به أمام أرضهما الزراعية.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الوقعة بندقية آلية وبخزينتها 3 طلقات وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جريمة قتل

جرائم القتل

جريمة قتل في سوهاج

مقتل مزارع

أخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة