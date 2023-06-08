جرار زراعي السبب.. اعترافات المتهمين بقتل مزارع في سوهاج

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

"أصر على المرور بجرار زراعي أمام أرضنا"، بهذه الكلمات اعترف المتهمان بقتل مزارع في سوهاج ، بعد مشادة كلامية بين الطرفين انتهت بإطلاق طرف الرصاص على الطرف الثاني.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة مزارع - مقيم بدائرة المركز وبها عيار نارى.

بالفحص وبسؤال خال المجنى عليه قرر بقيام كلٍ من (مزارع ونجله - مقيمان بذات الناحية) بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وإطلاق أحدهما عيار نارى من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته لرفض المتهمان مرور المجنى عليه بجرار زراعى خاص به أمام أرضهما الزراعية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الوقعة بندقية آلية وبخزينتها 3 طلقات وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.