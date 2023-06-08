توعية رجال الدين بسوهاج بأهمية ترشيد الإستهلاك والحفاظ على استثمارات الدولة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ، رحلة تعريفية لرجال الدين الإسلامى لمحطة مياه سوهاج غرب السطحية ، وذلك للتعرف على مراحل تنقية مياه الشرب والجهد المبذول فى انتاج كوب مياه نظيف ومطابق للمواصفات.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والتى يتم تنفيذها فى 181 قرية بمحافظة سوهاج والتى تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي متكامل.

وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف، أنه تم تنفيذ ندوة توعوية لرواد مطرانية أخميم لتوعيتهم بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحي ، والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة، وفى نهاية اللقاء تم إصلاح السباكة الداخلية وتركيب القطع الموفرة للمياه كنموذج، لحث المواطنين على أهمية استخدام القطع الموفرة فى ترشيد الاستهلاك، كما تم دعوة المشاركين بضرورة نشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.