تقديم الرعاية الطبية لــ2254 حالة بقوافل جامعة طنطا بمركزى قطور والسنطة

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة إلى قرية سجين الكوم مركز قطور بالتعاون مع محافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة ".

كما نظمت جامعة طنطا أيضا قافلة شاملة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، إلى قرية بلاى بمركز السنطة بمحافظة الغربية، بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شهدت القافلتان توقيع الكشف الطبى لعدد 2254 من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 139 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

تم توقيع الكشف الطبى فى التخصصات التالية:

153فى جراحة المخ والأعصاب و169 حالة فى عيادة طب الأطفال، 274 بجراحة العظام، 225 بعيادة الأمراض الجلدية، و234 بأمراض الباطنة، و125 بعيادة جراحة المسالك البولية، و200 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و75 بعيادة الجراحة العامة، و88 بعيادة الأمراض الصدرية، و76 بالنفسية والعصبية، و337 بعيادة طب وجراحة العيون، و65 بعيادة القلب والأوعية، و170 بعيادة التحاليل، و13 بعيادة تنظيم الأسرة، و50 بعيادة صحة المرأة.

كما تم تحويل 139 حالة بواقع 12 جراحة مخ وأعصاب، و10 أطفال، 16 عظام، 13 جلدية، 13 باطنة، 9 مسالك بولية، 17 انف واذن وحنجرة، 12 جراحة عامة، 9 الصدر، 8 نفسية وعصبية، 16 طب وجراحة العيون. و4 قلب واوعية دموية.

كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 78 مواطن، وزراعة 200 شجرة مثمرة بالقريتين، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة، إضافةً إلى تنظيم ندوة تثقيفية توعوية للمزارعين حول الزراعة التعاقدية وأهميتها ودورها فى المرحلة الحالية، والأسمدة وتوفيرها للمزارعين، وتم الاستماع إلى كافة استفساراتهم والرد عليها، كما تم تنظيم ندوات للتوعية بسرطان الثدى، والوقاية من سرطان الثدى، كما قدمت الدكتورة راندا الديب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ندوات توعوية بعنوان " ابنى ابنك صح" " واكتشاف مواهب الطفل وتنميتها لبناء شخصية إيجابية منذ الصغر".

شارك بالقافلة محمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.