"تعليم دميـاط" تحصد 9 مراكز في مجال الإعلام على مستوى الجمهورية

قدم المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية و التعليم بدمياط ،التهنئة لمدارس المحافظة التي فازت بجوائز فى مجال الإعلام

وهنأ وكيل الوزارة كلًا من

مدرسة السنانية الابتدائية المشتركة بإدارة دمياط التعليمية لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المجلة الإلكترونية.

ومدرسة عزبة البرج الإعدادية بنين بإدارة عزبة البرج التعليمية لحصولها على المركز الثانى على الجمهورية.

ومدرسة طه ندا التجارية المشتركة بإدارة كفر سعد التعليمية لحصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

كما هنأ "وكيل الوزارة" مدرسة منية دمياط الاعدادية المشتركة بإدارة دمياط التعليمية لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الحديث الالكترونى.

ومدرسة دمياط الثانوية الصناعية بنات بإدارة دمياط التعليمية لحصولها علي المركز الثاني على مستوي الجمهورية في مسابقة التقرير الإلكتروني.

وأشاد "وكيل الوزارة" بجهود التوجيه العام للصحافة بقيادة د. محمد الخنيني موجه عام الصحافة والتي نتجت عنها حصول المديرية علي المركز الرابع جمهورى في مسابقة المعرض الشامل للصحافة.

وأعرب "وكيل الوزارة" عن امتنانه لطلاب المدارس الفائزة وأخصائي وموجهي الصحافة بالمدارس والإدارات التعليمية، لجهودهم المبذولة وحصدهم تلك المراكز، لافتا إلى أن الجميع يعمل بروح الفريق وأن تلك الإنجازات ثمرة لهذا الجهد.