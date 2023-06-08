تعليم المنوفية: نتيجة الشهادة الإعدادية بعد قليل عقب اعتمادها من المحافظ

أكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من عمليات المراجعة وتجميع ورصد الدرجات لطلاب الشهادة الإعدادية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سوف يتم يتم إعلان النتيجة بعد قليل، عقب اعتماد النتيجة من قبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن نسبة النجاح كبيرة هذا العام، مؤكدا أن العاملين بكنترول الشهادة الإعدادية قاموا بالتدقيق فى المراجعة وعملية رصد الدرجات.



