تعرف على موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

أعلن محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، عن موعد البدء فى تلقى أوراق التظلمات للطلاب بالشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية .

وأكد الفولى أن بدء تلقى الطلبات للتظلمات اعتبارا من من السبت المقبل ولمدة أسبوعين بما فيهم أيام العطلات والأجازات الرسمية .

كان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قد اعتمد قبل قليل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.

وأكد محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن الاعتماد للنتيجة جاء بعد المتابعة الكاملة للرصد والمراجعة الشديدة من أجل الوصلول إلى نتيجة بلا اى أخطاء .

وأضاف الفولى أن العاملين فى الكنترول كانوا يعملون على قدم وساق من أجل الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد الدرجات ومراجعتها الكاملة قبيل إعلانها، لافتا إلى إلى أنه كان يقوم يوميا بالمرور لمتابعة عمليات المراجعة والرصد من اللجنة المشرفة على كنترول الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية .

كان الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أكد انتهاء أعمال تصحيح جميع مواد الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية يوم الجمعة الماضية، والبدء فى عملية المراجعة ورصد الدرجات لإعلان النتيجة منذ السبت الماضى .

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قد اكد على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية دور أول مايو للعام الدراسى الحالى، والتى أنطلقت الخميس 18 مايو، مشددا على المتابعة الدورية للجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة ، فضلا عن تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب وتحقيقاً للصالح العام .

وأكد محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً علي الصالح العام.

يذكر أنت 82 ألف و 557 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة المنوفية قد أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023 داخل 399 لجنة ، جاء ذلك بمتابعة غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية لتلقى كافة الإخطارات المتعلقة بأعمال الامتحانات فور حدوثها واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية وفقا للضوابط ،كما تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الإمتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة، والتأكد من توافر كافة التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس، كما تم التنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.



