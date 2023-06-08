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تعرف على مواعيد قطارت السكة الحديد الإضافية خلال عيد الأضحى المبارك

الخميس، 08 يونيو 2023 02:27 م
تعرف على مواعيد قطارت السكة الحديد الإضافية خلال عيد الأضحى المبارك قطارات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع مواعيد القطارات الإضافية للسكة الحديد المقرر تشغيلها خلال عيد الأضحى المبارك، لاستيعاب الكثافات على حجز القطارات وتسهيل الوصول للجمهور. 

 

 أولًا- تشغيل قطارى تالجو 2041 - 2040 بين القاهرة الأقصر وبالعكس

اعتبارا من يوم 22 يونيو 2023 تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2040 من القاهرة إلى الأقصر حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 8:40 مساءً يصل الأقصر الساعة 5:10 صباحًا. 

 

اعتبارا من يوم 23 يونيو 2023 يتم تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2041 من الأقصر إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من الأقصر الساعة 8:30 صباحًا يصل القاهرة الساعة 5:25 مساءً. 

 

 ثانيا- تشغيل قطارى 1940- 1941 مكيف VIP بين القاهرة - أسوان وبالعكس

اعتبارا من يوم 22 يونيو 2023 يتم تشغيل قطار خاص مكيف رقم 1940 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 9:50 مساءً يصل أسوان الساعة 10:30 صباحًا.

 

اعتبارا من يوم 23 يونيو 2023 تشغيل قطار خاص رقم 1941 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 11:15 صباحًا. 

 

ثالثا- تشغيل قطارى 1943-1942 روسى ثالثة مكيفة بين القاهرة - أسوان وبالعكس

اعتبارا مـن يــوم 22 يونيو 2023 تشغيل قطار روسى ثالثة مكيفة رقم 1942من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 10:40مساءً يصل أسوان الساعة 11:50 صباحًا. 

 

اعتبارا من يوم 23 يونيو 2023 تشغيل قطار روسى ثالثة مكيفة رقم 1943 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 3:00 عصرًا يصل القاهرة الساعة 3:40 صباحًا. 

 

رابعًا: تشغيل قطارى 1944 - 1945 روسى ثالثة مكيفة بين الإسكندرية - أسوان

تشغيل قطار روسى ثالثة مكيفة رقم 1944 الإسكندرية - أسوان يوم 25 يونيو 2023 فقط يقوم من الإسكندرية الساعة 5:10 عصرًا يصل أسوان الساعة 9:05 صباحًا. 

 

تشغيل قطار روسى ثالثة مكيفة رقم 1945 أسوان - الإسكندرية يوم 2 يوليو 2023 فقط يقوم من أسوان الساعة 9:30 مساءً يصل الإسكندرية الساعة 1:15 ظهرًا. 

 

خامسًا: تشغيل قطارى 1946- 1947 مكيف VIP بين القاهرة - أسوان

تشغيل قطار خاص مكيف VIP رقم 1946 القاهرة - أسوان يوم 26 يونيو 2023 فقط يقوم من القاهرة الساعة 5:00 عصرًا يصل أسوان الساعة 5:15 صباحًا. 

 

تشغيل قطار خاص مكيف VIP رقم 1947 أسوان - القاهرة يوم 1 يوليو 2023 فقط يقوم من أسوان الساعة 12:50 صباحًا يصل القاهرة الساعة 3:00 عصرًا. 

 

سادسًا: تشغيل قطارين روسى ثالثه تهوية ديناميكية إضافية من القاهرة - أسوان وبالعكس

تشغيل قطارى 2202 - 2203 بين القاهرة - أسوان وبالعكس

 

تشغيل قطار 2202 من القاهرة إلى أسوان من ليلة 22 و23 يونيو 2023 حتى ليلة 7 و8 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 12:45 صباحًا يصل أسوان الساعة 1:45 مساءً. 

 

تشغيل قطار 2203 من أسوان إلى القاهرة من يوم 23 يونيو 2023 حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 7:35 مساءً يصل القاهرة الساعة 7:55 صباحًا. 

 

تشغيل قطارى 2204 - 2205 بين القاهرة - أسوان وبالعكس

 

تشغيل قطار 2204 من القاهرة إلى أسوان من يوم 22 يونيو 2023 حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 10:20 صباحًا يصل أسوان الساعة 11:05 مساءً. 

 

تشغيل قطار 2205 من أسوان إلى القاهرة من يوم 23 يونيو 2023 حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 10:15 صباحًا يصل القاهرة الساعة 10:40 مساءً. 

 

سابعًا- تشغيل قطارى روسى ثالثة تهوية 2243 - 2242 للإتحاد النوعى من القاهرة إلى أسوان وبالعكس 

يقوم قطار 2242 من القاهرة الساعة 6:10 مساءً يوم 26 يونيو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 7:25 صباحًا. 

 

العودة بقطار 2243 يقوم من أسوان الساعة 6:20 مساءً يوم 7 يوليو 2023 فقط إلى القاهرة يصلها الساعة 7:15 صباحًا. 

 

ثامنًا- تشغيل قطارى روسى ثالثة تهوية 2245 - 2244 للأندية النوبية من الإسكندرية إلى أسوان

يقوم قطار 2244 من الإسكندرية الساعة 5:40 مساءً يوم 26 يونيو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 10:20 صباحًا. 

 

العودة بقطار 2245 يقوم من أسوان الساعة 9:45 مساءً يوم 7 يوليو 2023 فقط إلى الإسكندرية يصلها الساعة 2:05 ظهرًا. 

 

تاسعًا- تشغيل قطارات تحيا مصر 2247 - 2246 / 2249 - 2248 للنادى النوبى الرياضى من القاهرة 

يقوم قطار 2246 من القاهرة الساعة 6:30 مساءً يوم 26 يونيو 2023 فقط لأسوان يصلها الساعة 7:40 صباحًا 

 

العودة بقطار2247 يقوم من أسوان الساعة 6:20 مساءً يوم 26 يونيو 2023 فقط إلى القاهرة يصلها الساعة 7:35 صباحًا 

 

يقوم قطار 2248 من القاهرة الساعة 3:00 عصرًا يوم 26 يونيو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 4:25 صباحًا 

 

العودة بقطار 2249 يقوم من أسوان الساعة 5:40 مساءً يوم 26 يونيو 2023 فقط إلى القاهرة يصلها الساعة 7:00 صباحًا 

 

عاشرًا- تشغيل قطارى بعربات تحيا مصر 2251 - 2250 لنادى الجعافرة الرياضى من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس

يقوم قطار 2250 من الإسكندرية الساعة 7:50 مساءً يوم 26 يوليو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 13:20 مساء.

 

العودة بقطار 2251 يقوم من أسوان الساعة 6:30 مساءً يوم 6 يوليو فقط إلى الإسكندرية يصلها الساعة 11:50 صباحًا.

الحادى عشر- تشغيل قطار بعربات تحيا مصر 2253 - 2252 لنادى أبو الريش من الإسكندرية إلى أسوان

يقوم قطار 2252 من الإسكندرية الساعة 12:20 صباحًا يوم 26 يونيو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 5:00 صباحًا.

العودة بقطار 2253 يقوم من أسوان الساعة 1:20 ظهرًا يوم 6 يوليو 2023 فقط إلى الإسكندرية يصلها الساعة 06:10 صباحًا.


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