تعرف على تنسيق قبول الطلاب بـ67 مدرسة ثانوية فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

يستعرض "اليوم السابع" تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية، والبالغ عددها 67 مدرسة ما بين ثانوى عام وخاص وفنى، بعد اعتماد درجاتها وقواعد القبول فيها من محافظ أسوان، للعام الدراسى المقبل 2023 / 2024.

ووصل الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام 215 درجة، فيما سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام "الخاص" 140 درجة، فى حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى "الصناعى والصيد لتربية وتصنيع الأسماك، والطاقة الشمسية، والزراعى والتجارى والفندقى"، وأيضاً الإعداد المهنى والتعليم والتدريب المزدوج ما بين 140 درجة إلى 185 درجة حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها.

وكان عبد الكريم لطفى، مدير مديرية التربية والتعليم، عرض على محافظ أسوان قواعد التنسيق، واطمأن على مراعاة التنوع فى تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى العام والفنى للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى التأكيد على أن تحقيق الاستقرار للعملية التعليمية يتطلب تشكيل لجان لمتابعة قبول وتحويل المعلمين والطلاب بين المدارس بمنتهى الشفافية والعدالة.