تعرف على تحويلات المرور قبل غلق شارع النيل لاستكمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد

كتب عبد الرحمن سيد و مرام محمد

تجرى إدارة المرور ، تحويلات أمام حركة السيارات بسبب غلق كلي لشارع النيل أسفل كوبري 15 مايو في الأتجاه القادم من ميدان الجلاء لرفع الكمر الخرساني الخاص بتوسعة كوبري 15 مايو غداً الجمعة ولمدة يوم واحد لاستكمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور 26 يوليو الجديد والتي تشمل على توسعة كوبرى 15 مايو ورفع وتركيب الكمر الخرساني الخاص بالتوسعة المشار اليها تحديداً أعلى شارع كورنيش النيل دائرة حي العجوزة ، مما يستلزم الامر إجراء غلق كلى لشارع كورنيش النيل أسفل كوبرى 15 مايو في الأتجاه القادم من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة اتجاه ميدان الكيت كات لوقوف الأوناش العملاقة والمعدات المستخدمة فى رفع الكمر الخرسانى وذلك لمدة يوم واحد فقط ابتداء من الساعة الواحدة صباح غدا الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

أولا: حركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة وترغب بالسير أتجاه ميدان الكيت كات تقوم بالدخول يساراً للإتجاه الآخر (القادم من ميدان الكيت كات اتجاه ميدان الجلاء بأتجاه نفق العجوزة بعد تحويل أتجاه الحركة المروية داخل النفق ليخدم حركة المرور القادمة من مستشفى الشرطة بالعجوزة أتجاه ميدان الكيت كات عن طريق استحداث فتحة دخول فى الجزيرة الوسطى بشارع كورنيش النيل قبل نفق العجوزة بمسافه مناسبه فى المنطقة المواجهة للسيرك القومي.

- أستكمال سير المركبات داخل نفق العجوزة اتجاه ميدان الكيت كات ثم العودة مره أخرى للاتجاه الأصلي بشارع كورنيش النيل بعد الخروج من النفق عن طريق فتحة خروج للمركبات تم إستحداثها بالجزيرة الوسطى بشارع كورنيش النيل فى المنطقة المواجهة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قبل ميدان الكيت كات بمسافه مناسبة.

ثانياً: حركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الكيت كات وترغب بالسير اتجاه ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة تقوم بإستكمال السير بالطريق السطحي لنفق العجوزة ثم الدخول يميناً الى شارع 26 يوليو أسفل كوبرى 15 مايو ثم إستكمال السير بشارع 26 يوليو حتى فتحة الدوران للخلف الكائنة اسفل كوبرى 15 مايو للعودة مرة اخرى الى شارع 26 يوليو ثم يميناً اتجاه شارع كورنيش النيل ومستشفى الشرطة ونفق الجلاء.