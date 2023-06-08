تعرف على الاستعدادات النهائية لمديرية التعليم بالمنيا لاستقبال طلاب الثانوية العامة

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد حمدى مصطفى محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، بمكتبه بديوان عام المديرية اجتماعًا بمديرى الإدارات التعليمية التسع، ورئيس مركز توزيع الأسئلة، وأعضاء اللجنة الثلاثية، حيث ناقش استعدادات المديرية لامتحانات الثانوية العامة.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية ومراجعة كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ، بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتى تهدف إلى انتظام سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023 على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، وتحقيقا لصالح الطلاب.

كما أكد مدير المديرية على رئيس مركز توزيع الأسئلة، بالالتزام بالميعاد المحدد لذلك، وعدم الاقتراب من حرم اللجان، وحظر تواجد أولياء الأمور بالمدارس التي تعقد بها اللجان الامتحانية، والتواصل مع رؤساء اللجان وحل أى مشكلة على الفور، كما شدد على ضرورة التواصل الفعال مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية وتذليل العقبات أمام رؤساء اللجان بسرعة ويسر. وقال مدير المديرية إنه تم توفير الأعداد اللازمة من كتيبات المفاهيم، وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية، مع التأكيد على توزيعها على كافة اللجان بأعداد مناسبة وكافية.