تعاون بين الفاو و البحث العلمي ومحافظة الوادي الجديد لتسجيل بعض التمور كمؤشر جغرافي

كتب محمد صبحى

نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمحافظة الوادي الجديد ورشة عمل حول "المؤشر الجغرافي والعلامة الموحدة تمور الوادي الجديد" تحت رعاية الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، والدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الفاو في مصر وبدعم واهتمام كبير من اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حيث تأتي الورشة ضمن التعاون المشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في إطار مشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية- واحة الخارجة والممول من صندوق البيئة العالمية، والذي تنفذه الفاو في محافظة الوادي الجديد، وتقوم الأكاديمية بتنفيذ المشروع، ويهدف المشروع إلى تحسين سلاسل القيمة لتمور الوادي الجديد والتي تتضمن العديد من الأنشطة الهادفة لتحسين التمور في واحة الخارجة بغرض تعظيم الاستفادة من التمور ومخلفات النخيل واستيفاء الشروط الداعمة لفتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات النخيل.

و أوضح الدكتور محمود صقر أن الأكاديمية تستهدف من خلال بعض المشروعات تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، حيث تركز على دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار ونقل المعارف وريادة الأعمال بالتعاون مع المجتمع المحلي والمنظمات الدولية الفاعلة فى دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية ولعل أبرز مثال مشروع إدارة النظم الإيكولوجية الزراعية بمنطقة واحة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، مؤكداً حرص الأكاديمية فى المشروعات المختلفة على إنشاء خطة للمتابعة والتقييم للشركات والمشروعات الناجحة والفائزة لضمان استدامة الأنشطة والمنافسة فى سوق العمل وخلق فرص عمل للشباب من خلالها. وأشار سيادته أن التعريف بالمؤشر الجغرافي للمنتج مرتبط ارتباطا جوهريا بالموقع الجغرافي المتمثل في واحات الوادي الجديد المختلفة، وأن المؤشر الجغرافي لتمور الوادي الجديد سوف يسهم في معرفة مصدر التمور المنتجة داخل المحافظة ويعطي الموثوقية فيها بحيث يحافظ على ثقة المستهلك بشأن جودة التمور ومنتجات النخيل الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار دور المؤشر الجغرافي على مختلف الأصعدة منها الاقتصادي والسياحي وحفظ أوجه التعبير الثقافي التقليدي.

وكما أوضحت الدكتورة وفاء محمد عبد الرشيد، المدير التنفيذي للمشروع بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن المشروع يساعد على استحداث المؤشر الجغرافي والعلامة الجماعية لتمور الوادي الجديد وجميع المنتجات الزراعية وسلال القيمة الزراعية، كما تتضمن اتفاقية التعاون أنشطة متعلقة بدعم المرأة في مجال التصنيع الغذائي القائم على التمور، ودعم المرأة في مجال الحرف اليدوية القائمة على النخيل، بالإضافة إلي تنمية مهارات المزراعين في مجال مكافحة سوسة النخيل الحمراء وتصنيع الكمبوست من مخلفات النخيل، وتطوير المهارات الإدارية لمجالس إدارة الجمعيات الزراعية بقرى المشروع.

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة منة الله الكتامى، مسؤول حقوق الملكية الفكرية أن ورش العمل تستهدف مشاركة جميع الأطراف من الجهات الأكاديمية والتنفيذية و المنتجين والمسوقين في أنشطة التدريب والتوعية لفهم أفضل لكيفية استخدام أداة العلامات التجارية تلك لتسويق منتجاتهم بشكل جماعي.

الجدير بالذكر أن المشروع يتم تنفيذه من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في بعض قرى واحة الخارجة بغرض تحسين ممارسات الإدارة المستدامة للتربة والمياه وحفظ التنوع البيولوجي الزراعي بالواحة، من خلال شركاء التنمية من الجهات المعنية والتي تتضمن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة الوادي الجديد ومركز بحوث الصحراء ومديرية الزراعية والإدارة المركزية للمياه الجوفية وكافة الوحدات الإدارية في قرى المشروع.

كما عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية - واحة الخارجة بشأن تفعيل تسجيل علامة تجارية جماعية لتمور المحافظة، وذلك بحضور الدكتور مجد المرسي، مدير عام الزراعة بالمحافظة والدكتورة وفاء عبد الرشيد المدير التنفيذي لدعم الابتكار وريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي والدكتور أحمد دياب، الاستاذ بجامعة الوادي الجديد ومستشار منظمة الفاو، وجاء ذلك اللقاء علي هامش مجموعة من ورش العمل للتوعية حول المؤشر الجغرافي والعلامة الموحدة للتمور بالوادي الجديد؛ بهدف تحسين التمور في واحة الخارجة بغرض تعظيم الاستفادة من التمور ومخلفات النخيل واستيفاء الشروط الداعمة لفتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات النخيل

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة الوادي الجديد بشأن تسجيل المؤشر الجغرافي للمنتجات الزراعية والصناعات القائمة على النخيل بمحافظة الوادى الجديد والتى تساهم فى إبراز الميزة التنافسية للمحافظة بهدف خلق وتسجيل علامة جماعية كهوية لمنتجات الوادي الجديد من التمور التي تتوافر فيها الشروط التي سيتم الاتفاق عليها لاحقا، كما يُسمح لأي مُنتِج أو مستثمر يستوفي هذه الشروط أن يضع العلامة الجماعية على منتجاته، مما يسهم في خلق هوية بصرية للتمور بالمحافظة وتسجيلها كمؤشر جغرافي لحفظ حقوق ملكية المحافظة الأنواع المنتجة فيها، مما يدعم خلق فرص تسويقية وتصديرية جديدة للتمور بالمحافظة مما يزيد من دخل المزارعين والمستثمرين تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

ويأتي ذلك ضمن تعاون المحافظة والأكاديمية والجامعة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لتنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية- واحة الخارجة والممول من صندوق البيئة العالمية.