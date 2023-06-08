تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.07% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 17521.36 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 11.03% ليغلق عند مستوى 3652.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 8.23% ليغلق عند مستوى 5333.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 21001.52 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 8.65% ليغلق عند مستوى 4582.36 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 2.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 692.2 مليار جنيه إلى 689.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 223.7 مليار جنيه إلى 220.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.5%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 916 مليار جنيه إلى 910.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.6%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.8 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 19.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.314 مليار ورقة منفذة على 510 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.708 مليار ورقة منفذة على 498 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى، واستحوذت الأسهم على 84% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 9.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 210.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4 مليارات جنيه، بحجم تداول 2.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 175.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 13.4 مليار جنيه بحجم تداول 4.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 386.8 ألف عملية.