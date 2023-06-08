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تدريب 568 معلما للتصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة

الخميس، 08 يونيو 2023 11:26 ص
تدريب 568 معلما للتصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة الدورة التدريبية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رئيس عام الامتحانات لشهادة الثانوية العامة، بضرورة تدريب  المشرفين ورؤساء قاعات التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية في مختلف المواد الدراسية، تم تدريب (568) معلمًا على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 5 و6 يونيو 2023 على فنيات التعامل مع منصة التصحيح الإلكتروني، وذلك لإكسابهم مهارات التعامل مع منصة التصحيح الالكتروني بمراحلها المختلفة.
 
وتضمن التدريب، كيفية دخول المصحح لحسابه على المنصة وفتحها، وكيفية الوصول إلى الأسئلة المطلوب منه تقدير درجاتها في ضوء مقياس التقدير المرفق بكل سؤال، بالإضافة إلى كيفية تسجيل الدرجات وحفظها على النظام الإلكتروني للتقدير، كما تم تسليم نسخة مطبوعة من البرنامج التدريبي لجميع المتدربين للاستعانة بها عند الحاجة.
 
وقد تم تنفيذ البرنامج التدريبي على فترتين (صباحية ومسائية) من خلال 7 مواقع مخصصة لأعمال التقدير الالكتروني، تيسيرا على المتدربين، وذلك تحت إشراف كل من الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبد الحكم رضوان رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي – نائب رئيس عام الامتحانات.
 
تدريب 568 معلما للتصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية (1)
 

 

تدريب 568 معلما للتصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية (4)
 

 

تدريب 568 معلما للتصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية (2)
 

 

 


التربية والتعليم

تدريب المعلمين

التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة

تصحيح الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة



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