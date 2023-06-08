تحريات لكشف ملابسات اعتداء شاب على شخصين في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات إصابة شخصين نتيجة اعتداء شاب عليهما في الهرم، ةتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، تبين أن شاب اعتدى على حارس عقار وشخص آخر، مما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.