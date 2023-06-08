تأهيل وتبطين الترع ضمن حياة كريمة يزين قرى المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

مشروع تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا واحد من أهم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يسهم المشروع فى الحفاظ على المياه من التسرب، ووصول المياه لنهايات الترع والقضاء على مشاكل المزارعين، وكذلك حماية المزارعين من الحشرات الضارة التى تستوطن الحشائش على جانبى الترع.

وأعلنت محافظة المنيا أن أعمال التأهيل والتبطين تجرى فى 784 كيلو مترا فى المرحلة الأولى والثانية على مستوى محافظة المنيا، بتكلفة إجمالية 2 مليار و600 مليون جنيه.

يأتى ذلك المشروع ضمن مبادرة حياة كريمة التى تشهدها محافظة المنيا، والتى يجرى فيها العمل فى 192 قرية و757 تابعا لها فى 5 مراكز هى ملوى وديرمواس وأبو قرقاص ومغاغة والعدوة، بتكلفة نحو 23 مليار جنيه، بالإضافة إلى بنى مزار وسمالوط بواقع 102 قرية.