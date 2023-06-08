تأجيل 400 دعوى لأصحاب المراكب النيلية بالسماح لهم بالترخيص لـ 21 يونيو

كتب – أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الرابعة تراخيص بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ، تأجيل الدعوي المقامة من محيي الدين صبحي مصطفى وعدد 421 آخرين ، والتى يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 4237 لسنه 2022 الصادر بالامتناع عن السماح لهم بترخيص المركبات الخاصه بهم "الرحلات الداخلية" الا بعد الحصول على خطاب من جهاز النقل البرى لجلسة 21 يونيو الجارى.

اختصمت الدعوى رقم 77/30356، رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير النقل بصفته ، مدير الإدارة العامه للمرور بصفته، ورئيس جهاز النقل البرى الداخلى والدولى.