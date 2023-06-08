بنك الطعام المصرى يعتمد خطة مستقبلية لتوسعات مزرعة "وفرة" بالبحيرة

3000 رأس ماشية لإنتاج الألبان ولحوم الصدقات والأضاحى

أعلن بنك الطعام المصرى استمرار جهوده خلال الفترة الحالية، فيما يتعلق بنشاطه الخاص بعيد الأضحى وبرنامج صك الأضحية الذى يتم تنفيذه للعام الـ 18 على التوالي، والذى تم إطلاقه مؤخرا لتوفير الصكوك للأضاحى البلدى والمستوردة.

يعد بنك الطعام المصرى من أهم وأكبر الجهات التى تعمل على توفير صكوك الأضاحى بفضل ما يملكه من إمكانيات مادية وبشرية، خاصة مزرعة "وفرة" بالبحيرة والخاصة والتابعة لبنك الطعام المصري، والتى تم افتتاح المرحلة الأولى منها عام 2016، لتوفير احتياجات البنك من اللحوم التى تدخل ضمن برامج توفير الغذاء على مدار العام للمستحقين وأطفال المدارس والحضانات، والاضاحى البلدية الخاصة بالصكوك ولحوم الصدقات.

تم تخصيص المرحلة الثانية والتى تم افتتاحها عام 2018 لتسمين العجول بتمويل غير مباشر من بنك الطعام المصري، من أرباح مزرعة الألبان التى يتم بيع انتاجها للشركات الخاصة، مما جعل المزرعة تحقق الاكتفاء الذاتى وعدم شراء أى من الماشية من خارج المزرعة، ووصلت طاقتها الأن لأكثر من 3000 رأس (1500 رأس كل دورة والدورة مدتها 6 شهور ).

ضمن توسعات بنك الطعام المصرى لمزرعة "وفرة" تم افتتاح المرحلة الثالثة والأخيرة، عام 2022 بإجمالى مساحة قدرها 18 فدان، ورفع كفاءة مزرعة الألبان لتصل الطاقة القصوى بها الى 1000 رأس حلاب و1000 رأس نتاجات ، ليصل إنتاج المزرعة الى 30 طن يوميا من الألبان، واجمالى التسمين 3000 راس تسمين تنتج اللحوم بواقع 1500 رأس كل دورة (الدورة 6 شهور) .

ضمن خطط بنك الطعام المصرى المستقبلية والخاصة بمزرعة "وفرة" يدرس البنك إنشاء مزرعة أخرى خاصة بالتسمين، ومجزر آلى لعمليات الذبح، ومحجر صحى للرعاية الصحية بالمواشى المستوردة، مع إقامة مزارع خاصة لإنتاج الأعلاف والأرز والبقوليات.

عن بنك الطعام المصرى

أنشئ بنك الطعام المصرى عام 2006 كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائى فى مصر، وعلى مدار سبعة عشر عاما استمر بنك الطعام المصرى فى دعم الأسر الأكثر احتياجا فى مصر التى تواجه صعوبات وتحديات فى الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذى مما ساهم بشكل مباشر فى تخفيف حدة المعاناة من الجوع على المستوى الوطني.

عن مزارع وفرة

مزراع وفرة للإنتاج الحيوانى هى إحدى مشروعات بنك الطعام المصري، تم تأسيسها وافتتاحها عام ٢٠١٦ تحت رعاية د. محمد سلطان محافظ الاسكندرية الأسبق والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة الأسبق، وبدأت المزرعة بطاقة ٥٠٠ رأس حلاب هولشتاين و٥٠ سيمنتال فى عام ٢٠١6، وتم افتتاح المرحلة الثانية تحت رعاية اللواء هشام آمنه فى 2018، ووصلت الى طاقة١٥٠٠ رأس تسمين فى الدورة الواحدة (دورة كل ٦ شهور) بإجمالى ٣٠٠٠ رأس تسمين خلال العام، وفى عام ٢٠٢٠ تم الانتهاء من المرحلة الثالثة بالمزرعة ووصلت الى طاقة ١٠٠٠ رأس حلاب و ١٠٠٠ رأس نتاجات و3000 راس تسمين ، وتقوم المزرعة بإنتاج ٣٠ طن ألبان يوميا تورد لشركات الالبان الى حين تعبئتها وتصنيعها فى مصانع بنك الطعام لتوفير الجبن والألبان للمستحقين ، والتسمين مخصص لمشروع الصدقات والأضاحى لبنك الطعام المصرى .