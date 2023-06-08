بلينكن يؤكد التزام بلاده بالحفاظ على 30% من المحيطات بحلول 2030

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أكد وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، التزام بلاده بالحفاظ على 30 % من المحيطات بحلول عام 2030.

وقال بلينكن -في بيان صحفي ورد على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية بمناسبة اليوم العالمى للمحيطات، اليوم/الخميس/-: "أتشجع برؤية التقدم الدولي المحرز فيما يتعلق بحماية محيطاتنا والمحافظة عليها، أن الولايات المتحدة أطلقت في عام 2022 تعهد الحفاظ على المحيطات الذي انضمت إليه 19 دولة، ملتزمة بذلك بالحفاظ على 30% من محيطاتنا بحلول العام 2030 نستطيع معا تحقيق الالتزام الدولي 30x30 للحفاظ على 30% من محيطاتنا أو حمايتها".

وأضاف: "تعمل الولايات المتحدة كل يوم لدعم اقتصاد أزرق مستدام يحمي فوائد المحيطات الاقتصادية والأمنية والبيئية، ويشمل ذلك دعم الحلول المناخية القائمة على المحيطات، على غرار مبادرات نشر الطاقة المتجددة البحرية والحد من انبعاثات قطاع الشحن وتعزيز السياحة المستدامة ومصايد الأسماك وحماية النظم البيئية للكربون الأزرق واستعادتها".

وقال: "لقد أطلقت الولايات المتحدة العام الماضي تحدي الشحن الأخضر وتحالف العمل في مجال الصيد لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم ومبادرة التعاون الأطلسي، بالإضافة إلى إعلان تحالف عموم المحيط الأطلسي للبحوث والابتكار والتحالف الدولي لمكافحة تحمض المحيطات والتحالف العالمي لتطوير طاقة الرياح البحرية، كما واصلت دعم تحالف العمل من أجل المرونة وضد مخاطر المحيطات".

وأضاف: "سنواصل العمل لبناء على هذا الزخم الدولي لحماية محيطاتنا من أجل جميع من يعتمدون عليها وحتى ينعم الجميع بها".