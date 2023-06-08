بعد حكم الإعدام والمشدد.. تواريخ هامة فى محاكمة المتهمين بخلية المنيا

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، كلمة النهاية في محاكمة 10 متهمين بخلية المنيا الإرهابية في اتهامهم بجرائم القتل والشروع فيه، بعد حكم المؤبد والمشدد للمتهمين.

وتوجد مجموعة من التواريخ مرتبطة بالدعوي منها

1 ـ 3 ديسمبر 2022، ويشير لتاريخ أولى الجلسات.

2 ـ 4 فبراير 2023، ويشير لجلسة سمع أقوال الشهود.

3 ـ 6 مارس 2023، ويشير لتاريخ إحالة 4 متهمين بالدعوي للمفتى

4 ـ 6 يونيو 2023، ويشير لتاريخ جلسة حكم الإعدام لت 4 والمشدد 15 سنة لـ 5 متهمين والسجن 3 سنوات لمتهمة.

وجاء فى أمر الإحالة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المتهم الأول عزت محمد تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والمتهم الأول ارتكب جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين، بأن أمد الجماعة بالأموال والأسلحة والذخيرة، ومهمات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.

ثالثا: المتهمون من الأول وحتي الرابع قتلوا المجني عليه "أسعد . ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مرتادي دير الأنبا صموئيل بالمنيا، واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي، وقتلوا 6 آخرين من مع سبق الإصرار والترصد من رواد الدير.

كما شرعوا فى قتل 27 مواطنا آخرين واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي وتنفيذا لذلك أطلق المتهمون الأول والثالث والرابع أعيرة نارية على حافلتين فى مدق رملي مؤدي للدير، كما اتلفوا خافتين مملوكين للغير.