بركان رينكون دى لا فييخا فى كوستاريكا يثور للمرة الـ72 منذ مايو.. فيديو

فاطمة شوقى

🇨🇷 | ATENCIÓN: Las autoridades de Costa Rica elevaron hoy el nivel de alerta por actividad del volcán Rincón de la Vieja. pic.twitter.com/w58W7zHAZ2 — Última Hora Noticias (@UltimaHoraNo) June 5, 2023

سجل بركان رينكون دى لا فيخا في كوستاريكا ثورانا جديدا ليسجل الثوران الـ72 منذ مايو الماضى ، وأعلنت السلطات الكوستاريكية بأنها تروج لاستراتيجيات مختلفة في مواجهة النشاط المستمر للبركان مع اعلان حالة الطوارئ وحظر وصول السياح والمواطنين للمنطقة ، حسبما قالت صحيفة "ايخى سنترال" الكوستاريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البركان سجل فقط في مايو الماضى 57 ثورانا ، يحدث اثنان يوميا تقريبا ، وتم بالفعل إحصاء 14 ثوران منذ بداية يونيو الجارى، وفقا لبيانات من لجنة الطوارئ الوطنية.

وقال عالم البراكين خافيير باتشيكو من مرصد علم البراكين والزلازل في كوستاريكا بالجامعة الوطنية، إنه تم إعلان حالة الطوارئ في 5 مجتمعات محيطة بالبركان، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أهم ثوران للبركان حتى الآن في 21 أبريل بعمود تجاوز 3000 متر، وفقًا للمرصد ، يبلغ ارتفاع البركان 1916 مترًا فوق مستوى سطح البحر، لكن الحفرة النشطة تبلغ 1700 متر فوق هذا المستوى.

ودعا أليخاندرو بيكادو، رئيس مرصد علم البراكين والزلازل في كوستاريكا بالجامعة الوطنية قطاع السياحة، إلى عدم اصطحاب الزوار من المواطنين والأجانب إلى تلك المنطقة، حيث أنها تعد غير آمنة.

وفى مواجهة هذا التكثيف ، قام مرصد علم البراكين والزلازل التابع للجامعة الوطنية لكوستاريكا برفع مستوى النشاط في رينكون دي لا فييخا، مع رفع درجة التأهب والطوارئ، استعدادا لأى تغيير يطرأ على ثوران البركان الذى بدأ في نوفمبر 2022 بإجمالى 209 انفجار.